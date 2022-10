Bundesliga: 1. FSV Mainz 05 – RB Leipzig, 1:1 (1:0)

Der erste Durchgang neigte sich dem Ende zu, als Marcus Ingvartsen vor 28.000 Zuschauern erfolgreich war. Der FSV führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Bo Svensson schickte Danny da Costa aufs Feld. Silvan Widmer blieb in der Kabine. In der 65. Minute stellte Bo Svensson um und schickte in einem Doppelwechsel Delano Burgzorg und Leandro Barreiro für Ingvartsen und Jae-Sung Lee auf den Rasen. Marco Rose wollte RB zu einem Ruck bewegen und so sollten André Silva und Kevin Kampl eingewechselt für Dominik Szoboszlai und Xaver Schlager neue Impulse setzen (73.). Für den späten Ausgleich war Christopher Nkunku verantwortlich, der in der 80. Minute zur Stelle war. Letzten Endes gewann niemand die Oberhand, sodass sich Mainz und Leipzig die Punkte teilten.