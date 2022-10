Bundesliga: VfL Bochum 1848 – Eintracht Frankfurt, 3:0 (0:0)

Nach den ersten 45 Minuten ging es für den VfL und Frankfurt ohne Torerfolg in die Kabinen. Zum Seitenwechsel ersetzte Timothy Chandler von Eintracht Frankfurt seinen Teamkameraden Kristijan Jakic. Mit einem Doppelwechsel wollte die Eintracht frischen Wind in das Spiel bringen und so schickte Oliver Glasner Daichi Kamada und Sebastian Rode für Mario Götze und Djibril Sow auf den Platz (61.). Philipp Hofmann sicherte Bochum vor 24.000 Zuschauern in der 71. Minute das erste Tor. Oliver Glasner wollte Frankfurt zu einem Ruck bewegen und so sollten Christopher Lenz und Faride Alidou eingewechselt für Luca Pellegrini und Jesper Lindström neue Impulse setzen (78.). Der VfL Bochum 1848 baute den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners weiter aus. Unglücksrabe Evan Ndicka beförderte den Ball in der 87. Minute ins eigene Netz und erhöhte damit die Führung des Tabellenletzten auf 2:0. Kurz darauf traf Philipp Förster in der Nachspielzeit für die Heimmannschaft (90.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug der VfL Eintracht Frankfurt 3:0.