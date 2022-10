RB Leipzig rettet Remis beim FSV Mainz 05 - Nkunku kontert Ingvartsen

Rose, der in Mainz an seine alte Wirkungsstätte zurückkehrte, veränderte seine Startelf im Vergleich zur Champions-League-Partie am Mittwoch gegen Celtic Glasgow (3:1) gleich auf mehreren Positionen.

Leipzig dominiert zu Beginn

Torhüter Peter Gulacsi (Kreuzbandriss) wurde erneut von Janis Blaswich vertreten. In der Abwehr durfte nur Willi Orban erneut beginnen. In Abdou Diallo, Benjamin Henrichs und Marcel Halstenberg kamen drei frische Kräfte zum Zug.

Mainz ohne Burkardt

In der Folge wurden die Mainzer aber mutiger und erspielten sich insbesondere über die starke rechte Seite gute Tormöglichkeiten. Doch zunächst scheiterte Karim Onisiwo (23.) am stark reagierenden Blaswich, nur zwei Minuten später verpasste Jae-sung Lee (25.) ebenfalls nur knapp.

Mainz blieb nun spielbestimmend und ging mit der letzten Aktion vor der Pause sogar in Führung: Nach feinem Zuspiel von Anton Stach vollendete Ingvartsen per Vollspann ins lange Eck (45.).

Nkunku gleicht aus

Die Sachsen, die bereits am Dienstag wieder in der Königsklasse in Glasgow (21.00 Uhr) gefordert sind, setzten sich nun zunehmend wieder in der Mainzer Hälfte fest.