Auftakt nach Maß für Alonso: Bayer überrennt Schalke

Das katastrophal in die Saison gestartete Bayer zog damit an den Schalkern vorbei und verließ die Abstiegsränge - für Knappen-Trainer Frank Kramer dürfte die Luft nach dem nächsten spielerischen Offenbarungseid dagegen immer dünner werden.

"Ich will dem Team neue Energie geben", hatte Alonso bei seiner Vorstellung am Donnerstag gesagt. Im 3-4-2-1-System schickte der Weltmeister von 2010 seine Mannschaft aufs Feld und nahm dabei im Vergleich zur 0:2-Niederlage beim FC Porto in der Champions League unter seinem Vorgänger nur eine Änderung vor: Mitchel Bakker rückte für Adam Hlozek in die Startaufstellung.