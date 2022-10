Rekord! Xabi Alonso mit Traumdebüt als Leverkusen-Coach - Sieg gegen Schalke

Was für ein Debüt - der Zauber des früheren Weltstars wirkt auf Anhieb! (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Xabi Alonso: Debüt-Sieg als Bayer-Leverkusen-Coach

Alonso, während seiner aktiven Laufbahn Welt- und Europameister, Champions-League-Sieger sowie spanischer und deutscher Meister, als Trainer aber weitgehend unerfahren, hatte im Vergleich zur Seoanes Aufstellung beim 0:2 in Porto in der Champions League nur eine Umstellung vorgenommen: Mitchel Bakker spielte statt Adam Hlozek, womit der neue Coach in seinem 3-4-2-1-System zugleich auf eine Dreierkette umstellte.