Serie A: Inter Mailand siegt dank Edin Dzeko gegen Sassuolo Calcio

Nach zwei Ligapleiten in Folge macht Inter Mailand in der Serie A einen Schritt aus der Krise. Bayern Münchens Champions-League-Gruppengegner setzt sich gegen Sassuolo durch.

Bayern Münchens Champions-League-Gruppengegner Inter Mailand hat in der Serie A einen Schritt aus der Krise gemacht.

Der 19-malige italienische Meister gewann am 9. Spieltag bei Sassuolo Calcio mit 2:1 (1:0) und feierte in der heimischen Liga nach zwei Niederlagen in Folge wieder einen Sieg.