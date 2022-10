Ex-Referee Manuel Gräfe offenbart Schiri-Leid

In der OneFootball-Show meinte der Ex-Profi-Schiedsrichter: „Es rufen mich weiterhin Schiedsrichter an und berichten mir von ihrem Leid.“ Er fügte hinzu, dass sie allerdings die Themen nicht intern beim DFB ansprechen würden. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

„Weil sie wissen, was mit mir passiert ist. Daher sagen sie erst recht nichts“, begründete der 49-Jährige. Gräfe ist der Meinung, dass die Politik in den letzten Jahren mehr Einzug in den Verband gehalten hat als der Sport und der Leistungsgedanke. Dementsprechend offenbart er: „Viele beklagen sich darüber, dass sie im Stich gelassen werden.“ (Bericht: Gräfe spricht über Schiri-Altersgrenze)