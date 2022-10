3. Liga: SV 07 Elversberg – MSV Duisburg, 3:0 (1:0)

Valdrin Mustafa stellte die Weichen für SV 07 Elversberg auf Sieg, als er in Minute zwölf mit dem 1:0 zur Stelle war. Die Pausenführung der Gastgeber fiel knapp aus. Mit einem Doppelwechsel in der Halbzeitpause holte Torsten Ziegner Baran Mogultay und Phillip König vom Feld und brachte Marvin Senger und Moritz Stoppelkamp ins Spiel. In der 83. Minute brachte Kevin Koffi das Netz für Elversberg zum Zappeln. Mit Kevin Koffi und Jannik Rochelt nahm Horst Steffen in der 84. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Sinan Tekerci und Nick Woltemade. Kurz vor Schluss traf Israel Suero Fernandez für SV 07 Elversberg (90.). Ein starker Auftritt ermöglichte dem Spitzenreiter am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen Duisburg.