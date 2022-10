3. Liga: SV Waldhof Mannheim – 1. FC Saarbrücken, 1:0 (1:0)

Mannheim ging durch Dominik Martinovic in der 33. Minute in Führung. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchten lediglich die Gastgeber, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. In der 65. Minute stellte Uwe Koschinat um und schickte in einem Doppelwechsel Julian Günther-Schmidt und Julius Biada für Luca Kerber und Tobias Jänicke auf den Rasen. Mit Martinovic und Berkan Taz nahm Christian Neidhart in der 76. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Marten Winkler und Johannes Dörfler. Als der Schlusspfiff ertönte, war es genau ein Tor, das den Unterschied zwischen den Teams ausmachte – es war bereits in der ersten Hälfte erzielt worden.