3. Liga: VfB Oldenburg – FC Erzgebirge Aue, 1:3 (1:1)

Tom Baumgart brachte sein Team in der 15. Minute nach vorn. Ulrich Taffertshofer lenkte den Ball ins eigene Tor und bescherte VfB Oldenburg den 1:1-Ausgleich (41.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Carsten Müller schickte Tim Danhof aufs Feld. Baumgart blieb in der Kabine. In der 54. Minute brachte Lenn Jastremski den Ball im Netz von Oldenburg unter. Die Heimmannschaft stellte in der 63. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Ayodele Adetula, Rafael Brand und Patrick Hasenhüttl für Patrick Möschl, Kebba Badjie und Manfred Starke auf den Platz. Kurz vor Schluss traf Danhof für Aue (90.). Am Ende verbuchte der FC Erzgebirge Aue gegen VfB Oldenburg einen Sieg.