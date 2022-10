Anzeige

3. Liga: SV Meppen – SpVgg Oberfranken Bayreuth, 0:1 (0:0) Bayreuth beendet Sieglos-Serie

3. Liga: SV Meppen – SpVgg Oberfranken Bayreuth, 0:1 (0:0)

Die Differenz von einem Treffer brachte SpVgg Oberfranken Bayreuth gegen den SV Meppen den Dreier. Das Match endete mit 1:0. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus.

In Durchgang zwei lief Moritz Heinrich anstelle von Dennis Lippert für Bayreuth auf. Torlos ging es nach dem Halbzeitpfiff in die Kabinen. Alexander Nollenberger brachte SpVgg Oberfranken Bayreuth nach 46 Minuten die 1:0-Führung. Mit einem Doppelwechsel wollte Meppen frischen Wind in das Spiel bringen und so schickte Stefan Krämer Johannes Manske und Mike Feigenspan für Marius Kleinsorge und Morgan Faßbender auf den Platz (58.). Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen Bayreuth und dem SV Meppen aus.

Für Meppen gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von acht Punkten aus sechs Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Das Heimteam findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 14. Der SV Meppen verliert weiter an Boden und bleibt auch im siebten Spiel in Folge ohne dreifachen Punktgewinn.

SpVgg Oberfranken Bayreuth gab durch diesen Erfolg die rote Laterne ab. Mit erst sieben erzielten Toren hat der Gast im Angriff Nachholbedarf. Nach sechs Spielen ohne Sieg bejubelte das Team von Coach Thomas Kleine endlich wieder einmal drei Punkte.

Defensiv läuft es bei beiden Mannschaften in dieser Spielzeit noch nicht rund. Sowohl Bayreuth (19) als auch Meppen (19) kassieren zu viele Gegentore. Das jetzige Spiel war in dieser Hinsicht eine wohltuende Ausnahme für SpVgg Oberfranken Bayreuth. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.