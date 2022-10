Salernitana will Ribery in Trainerstab einbinden

Das Karriereende des früheren Bayern-Superstars Franck Ribéry ist noch nicht offiziell verkündet, da plant sein aktueller Klub US Salernitana bereits die Zukunft mit dem früheren französischen Fußball-Nationalspieler.

„Ich weiß nicht, ob schon etwas ausgearbeitet wurde, aber wir haben mit ihm darüber gesprochen“, sagte sein Coach Davide Nicola am Samstag auf die Frage, ob der 39-Jährige eine Rolle im Trainerstab des Serie-A-Klubs übernehmen könne.

Am Freitag hatte Ribérys Agent Davide Lippi der Nachrichtenagentur AFP gesagt, dass sein Klient „sehr wahrscheinlich“ seine Karriere beenden werde. Man sei gerade „dabei, die Frage zu evaluieren“.

Ribérys Vertrag soll aufgelöst werden

Ribéry schweigt weiter beharrlich zu den Gerüchten. Am Samstag postete der unter wiederkehrenden Knieschmerzen leidende Offensivstar in seiner Instagram-Story ein Video, in dem er auf einem Fahrrad-Ergometer strampelte.