2. Liga: SV Darmstadt 98 – Fortuna Düsseldorf, 1:0 (0:0)

Torlos ging es nach dem Halbzeitpfiff in die Kabinen. In der 69. Minute änderte Torsten Lieberknecht das Personal und brachte Yassin Ben Balla und Emir Karic mit einem Doppelwechsel für Tobias Kempe und Frank Ronstadt auf den Platz. Patric Pfeiffer sicherte dem SV Darmstadt 98 vor 15.850 Zuschauern in der 73. Minute das erste Tor. Daniel Thioune wollte die Fortuna zu einem Ruck bewegen und so sollten Kristoffer Peterson und Marcel Mansfeld eingewechselt für Ao Tanaka und Emmanuel Iyoha neue Impulse setzen (77.). Mit Jannik Müller und Phillip Tietz nahm Torsten Lieberknecht in der 84. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Thomas Isherwood und Clemens Riedel. Nach der Beendigung des Spiels durch Schiedsrichter Burda (Berlin) feierte Darmstadt einen dreifachen Punktgewinn gegen Düsseldorf.