Bundesliga, RB Leipzig: Mintzlaff bestätigt Nyland-Verhandlung

Nach dem Schock über die s chlimme Knieverletzung von Stammtorhüter Peter Gulacsi peilt RB Leipzig die Verpflichtung eines neuen Keepers an.

Vor Leipzigs Auswärtsspiel beim FSV Mainz 05 erklärte Leipzig-Boss Oliver Mintzlaff bei Sky : „Ich kann sagen, dass der Name richtig ist und dass wir in finalen Gesprächen sind.“ Er fügte hinzu, dass sie aufgrund der Gulacsi-Verletzung zum Handeln gezwungen seien. „Ich denke, dass wir die nächsten 24, 48 Stunden zu einem Abschluss kommen.“ (NEWS: Alle News und Gerüchte vom Transfermarkt)

Gulacsi hatte sich unter der Woche beim 3:1-Sieg in der Champions League gegen Celtic Glasgow einen Kreuzbandriss zugezogen und wird am Sonntag in Innsbruck operiert.