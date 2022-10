Das lief zwischen Jude Bellingham und dem FC Bayern

Jude Bellingham hatte vor seinem Wechsel zum BVB auch die Möglichkeit, zum FC Bayern zu gehen. Warum er sich dagegen entschied - und weshalb er auch in Zukunft nicht in München aufschlagen wird.

Das Scoutingteam des Rekordmeisters um den mittlerweile als Technischen Direktor fungierenden Marco Neppe hatte ihn schon in ganz jungen Jahren bei Birmingham City auf dem Schirm. (Bundesliga: BVB - FC Bayern am Sa. Ab 18.30 Uhr im LIVETICKER)

FC Bayern beschäftigte sich mit Bellingham

„Jude hätte mit 16 fast jeden Spitzenverein wählen können, auch den FC Bayern. Dortmund ist bekannt dafür, junge Spieler zu entwickeln, ihnen so viel Spielzeit wie möglich zu geben, sie Fehler machen zu lassen und trotzdem beim nächsten Spiel wieder in die Startelf zu stellen. Das hat am Ende den Ausschlag gegeben“, sagte Kevin Betsy, langjähriger Jugendtrainer von Bellingham bei den englischen U-Nationalteams, im Dezember 2021.