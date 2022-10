Auch MagentaTV zeigt EM-Auslosung am Sonntag live

Sonntag steht die Auslosung Qualifikationsgruppen zur EURO 2024 in Deutschland an. MagentaTV übertragt live.

Der Streamingdienst MagentaTV überträgt am Sonntag ab 11.40 Uhr die Auslosung der Qualifikationsgruppen zur EURO 2024 in Deutschland live. Die Gruppen werden in Frankfurt/Main ermittelt.