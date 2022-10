Anzeige

Bundesliga heute: BVB - FC Bayern LIVE im TV, Stream & Ticker Führt Bayern seine Siegesserie fort?

Bellingham vs. Musiala: Duell der Super-Teenies!

Der FC Bayern gewann die letzten acht Duelle gegen den BVB. Das Team von Trainer Julian Nagelsmann will seine Siegesserie am Samstagabend in Dortmund im Bundesliga-Topspiel fortsetzen.

Es ist angerichtet!

Am Samstagabend ab 18.30 Uhr kommt es in Dortmund zum Showdown zwischen dem BVB und dem FC Bayern. Beide Mannschaften sammelten jüngst in der Champions League viel Selbstvertrauen und gehen jeweils mit breiter Brust ins Topspiel hinein. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Nach ihrer Corona-Erkrankung sind Joshua Kimmich und Thomas Müller wieder freigetestet. Allerdings ist nur aller Voraussicht Kimmich einsatzfähig: „Thomas hat noch ein bisschen Erkältungssymptome, deshalb wird er nicht im Kader sein. Bei Joshua warten wir das Training ab und entscheiden dann, ob er mitfährt und was Sinn macht. Ich gehe schon davon aus, dass er mitfährt“, erklärte Bayern-Trainer Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz am Freitag. NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Kann Kobel spielen?

Des Weiteren muss er weiterhin auf Lucas Hernández verzichten. Nagelsmann berichtete: „Bei Luci wird es noch etwas dauern, die Bildgebung war nicht so überragend. Das dauert also ein bisschen. Es ist eine blöde Stelle, die nicht so gut durchblutet wird. Da dauert der Heilungsprozess einfach noch etwas.“ (BERICHT: Erfindet Nagelsmann Davies ganz neu?)

BVB-Trainer Edin Terzic hat einen herben Ausfall zu verkraften. Marco Reus wird wegen seiner Sprunggelenksverletzung auch für das Topspiel ausfallen. Hinter Torwart Gregor Kobel steht derweil noch ein Fragezeichen.

Darum ist das Wiedersehen von Süle und Bayern so brisant

BVB-Trainer Edin Terzic erklärte auf der Pressekonferenz am Freitag: „Gregor hat gestern zum ersten Mal komplett gespielt. Wir warten jetzt nochmal das Abschlusstraining ab und dann entscheiden wird. Hingegen ist Terzic bei Mats Hummels, Marius Wolf sowie Giovanni Reyna optimistisch. Alle drei standen zuletzt ihm zuletzt nicht zur Verfügung.

BVB - FC Bayern: Die voraussichtlichen Aufstellungen

BVB: Gregor Kobel - Thomas Meunier, Niklas Süle, Nico Schlotterbeck, Raphael Guerreiro - Emre Can, Salih Özcan, Jude Bellingham - Julian Brandt, Donyell Malen, Youssoufa Moukoko.

FC Bayern: Manuel Neuer - Benjamin Pavard, Dayot Upamecano, Matthijs de Ligt, Alphonso Davies - Leon Goretzka, Joshua Kimmich - Jamal Musiala, Serge Gnabry - Sadio Mané, Leroy Sané.

BVB-Fans als Faktor?

Der FC Bayern hat die letzten acht Partien gegen den BVB für sich entscheiden können. „Es ist wichtig, dass Sieg Nummer neun folgt“, betonte Nagelsmann und fügte an: „Es ist ein wichtiges Spiel, tabellarisch und auch, um ein Zeichen zu setzen.“ (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Terzic verriet am Freitag, worauf es gegen den deutschen Rekordmeister ankommen wird: „Man braucht nicht nur eine gute taktische Leistung, sondern auch Mut. Mut im 1-gegen-1, denn sie werden nicht viele Chancen zu lassen.“

Terzic ratlos: "Eine Frage, die wir uns jeden Tag stellen"

Er richtete zudem noch ein paar Worte an den Fans: „Wir freuen uns über jedes ausverkauftes Stadion. Es wird Phasen geben, in denen es nicht leicht wird. Da wird es helfen, wenn sie da sind. Ich bin mir sicher, dass die Atmosphäre dazu beitragen kann, dieses Spiel morgen positiv zu gestalten.“

Bundesliga heute - die Daten zum Spiel:

Spielort: Signal-Iduna-Park (Dortmund)

Anpfiff: 18.30 Uhr

Letze Begegnung: 1:3

Bundesliga LIVE: Hier können Sie die 1. Liga verfolgen

TV: Sky

Stream: SkyGo

Liveticker: SPORT1.de und in der SPORT1-App

