Darmstadt siegt im Topspiel - Paderborn meldet sich zurück

Darmstadt 98 gewinnt im Verfolgerduell gegen Fortuna Düsseldorf. Paderborn siegt gegen hartnäckige Hanseaten und der FC St. Pauli verliert nach einem Sensationstor zur Führung am Ende gegen die Löwen.

Hinter den Lilien auf Rang drei liegt der SC Paderborn, der nach zwei Niederlagen zuletzt bei Hansa Rostock ein deutliches 3:0 (1:0) feierte. Der FC St. Pauli kann hingegen weiter nicht gewinnen und rutscht immer tiefer in die Krise: Trotz Führung verloren die Kiezkicker bei Aufsteiger Eintracht Braunschweig mit 1:2 (0:0) durch ein Last-Minute-Gegentor. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga) .

Patric Pfeiffer (73.) erzielte am Böllenfalltor den goldenen Treffer. Nach einer Ecke von Fabian Holland von der linken Seite stieg der Darmstädter Innenverteidiger am höchsten und köpfte die Kugel ins linke Toreck. Fortuna-Keeper Florian Kastenmeier blieb chancenlos.

Die Lilien hätten mit zwei Toren Vorsprung gewinnen müssen, um gar den Hamburger SV vor dessen Spiel gegen den 1. FC Kaiserslautern am Abend (20.30 Uhr/Sport1) zumindest vorläufig von der Tabellenspitze zu verdrängen. Wichtiger aber: Als Tabellenzweiter mit 24 Punkten beträgt Darmstadts Polster auf die Fortuna, derzeit Fünfter, bereits sieben Zähler.

Paderborn siegt gegen hartnäckige Hanseaten

Paderborns 3:0 (1:0)-Sieg bei hartnäckigen Rostockern fiel insgesamt etwas zu hoch aus. Damit konnte die Mannschaft von Lukas Kwasniok jedoch seinen Negativtrend in der 2. Bundesliga beenden. Ron Schallenberg erzielte das Führungstor für den SCP in der 19. Minute. Paderborns Abwehrspieler hätte in der 23. Minute sogar auf 2:0 erhöhen können, sein Kopfball verfehlte aber knapp das gegnerische Tor. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga).