Augsburg ohne Rückhalt Gikiewicz

Der FC Augsburg muss im Bundesliga-Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg am Samstagnachmittag auf Rückhalt Rafal Gikiewicz verzichten. Der zuletzt so starke Torhüter hatte sich beim Sieg auf Schalke am vergangenen Wochenende am Oberschenkel verletzt und die ganze Woche über nicht trainieren können.