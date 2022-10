Darmstadt schlägt Düsseldorf im Topspiel

Die Lilien hätten mit zwei Toren Vorsprung gewinnen müssen, um gar den Hamburger SV vor dessen Spiel gegen den 1. FC Kaiserslautern am Abend (20.30 Uhr/Sport1 und Sky) mindestens vorläufig von der Tabellenspitze zu verdrängen. Wichtiger aber: Als Tabellenzweiter mit 24 Punkten beträgt Darmstadts Polster auf die Fortuna, derzeit Fünfter, bereits sieben Zähler.

Nach munterem Beginn von beiden Mannschaften jubelten die meisten Zuschauer am Böllenfalltor in der zwölften Minute, der Treffer von Marvin Mehlem wurde aber wegen einer Abseitsposition in der Entstehung aberkannt. Düsseldorf erarbeitete sich bis zum Pausenpfiff ein leichtes Übergewicht, ohne allerdings ernsthaft torgefährlich zu werden.