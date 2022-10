St. Pauli schon sieben Spiele ohne Sieg

Der FC St. Pauli hat in der 2. Fußball-Bundesliga offenbar das Gewinnen verlernt.

Der FC St. Pauli hat in der 2. Fußball-Bundesliga offenbar das Gewinnen verlernt. Durch das 1:2 (0:0) bei Aufsteiger Eintracht Braunschweig blieben die Hamburger zum siebten Mal in Folge ohne Sieg. Den letzten Dreier hatte es am 14. August durch das 3:0 gegen den 1. FC Magdeburg gegeben.