Formel 1: Ricciardo bestätigt F1-Aus nach Alpine-News - schließt sich Australier Mercedes an?

Daniel Ricciardo wird in den Rennen der nächsten Saison nicht in einem Formel-1-Auto sitzen!

Alpine holt Gasly - de Vries zu AlphaTauri

Ricciardo vor Wechsel zu Mercedes?

„Der Plan ist natürlich, weiterhin in der Formel 1 zu fahren. Ich würde sagen, dass ich meine Formel-1-Karriere jetzt erst einmal ein wenig pausieren muss, so wie ich es sehe“, sagte Ricciardo, der in der Zwischenzeit nicht in eine andere Rennserie wechseln will.