Englands Europameisterinnen bezwingen Weltmeister USA

Die US-Frauen reisen nun weiter nach Spanien, wo es am kommenden Dienstag in Pamplona zum Duell mit den Gastgeberinnen kommt. Am 11. und 13. November stehen dann in den USA zwei Begegnungen gegen die deutsche Mannschaft an, die sich ebenfalls am Freitagabend in Dresden gegen Frankreich mit 2:1 durchgesetzt hatte.