2. Bundesliga: Karlsruher Aufstiegsheld Jan Männer verstorben

Jan Männer stieg 2007 mit dem KSC in die Bundesliga auf © Imago

Wie der Zweitligist am Samstag bekannt gab, ist sein ehemaliger Spieler Jan Männer im Alter von nur 40 Jahren verstorben. Zur Todesursache machte der Zweitligist keine Angaben. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)

Auf Twitter schrieb der KSC: „Ruhe in Frieden, Jan Männer. Unser Aufstiegsheld von 2007 ist im Alter von nur 40 Jahren von uns gegangen. Der gesamte KSC ist mit seinen Gedanken bei seinen Angehörigen.“

Jan Männel steigt mit Karlsruhe in die Bundesliga auf

Männer wurde in der Jugend des SC Freiburg ausgebildet und wechselte 2004 nach einer vorherigen Leihe fest zum KSC, wo er bis 2007 blieb. In jenem Jahr stiegen die Karlsruher als Zweitliga-Meister in die Bundesliga auf.