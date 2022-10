WM 2022: Neuer TV-Job für Sandro Wagner

Sandro Wagner kämpft aktuell schon als Trainer der ersten Mannschaft der SpVgg Unterhaching um den Aufstieg in die 3. Liga und arbeitet zudem als Experte für den Streamingdienst DAZN - und hat jetzt offenbar einen weiteren Job an Land gezogen.

Sandro Wagner als ZDF-Experte in Katar

Ex-Nationalspieler Wagner soll demnach am 27. November erstmals vor Ort im Einsatz sein, wenn Deutschland um 20 Uhr auf Spanien trifft. Zuvor sei der 34-Jährige bereits für das ZDF-Studio in Mainz eingeplant.

Auf Wagner kommen entsprechend aufreibende Tage zu. Mit Unterhaching ist er in der Regionalliga Bayern am 26. November noch in Heimstetten gefordert, am 3. Dezember ist ein Heimspiel gegen Wacker Burghausen angesetzt. (DATEN: Gruppen und Tabellen der WM)