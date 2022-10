"... und dann postet ein Erstligist sowas": Fan-Ärger wegen 1. FC Köln-Tweet

Nach der Niederlage in der Conference League steht der Kölner Twitter-Account in der Kritik. Ein Grund: Der Schiedsrichtermangel in Deutschland.

Dabei handelte es sich um eine unverhältnismäßig starke Kritik am Spielleiter. In der 86. Minute wurde Kölns Dejan Ljubicic klar gefoult - der Schiedsrichter übersah dies zunächst und pfiff erst nach Hinweis seines Assistenten.

„Ey Schiri, für Comedy kannst du in eine andere Arena in Köln gehen. Unfassbar!“, lautete die Reaktion des Twitter-Accounts auf die Situation. Die Problematik für viele Fans: In Deutschland herrscht ein akuter Mangel an Nachwuchs-Schiedsrichtern, unter anderem wegen ständigen Pöbeleien.