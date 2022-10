Matthäus rät dem BVB: "Sollte Moukoko Vertrauen schenken"

„Er ist 17 Jahre alt, Jamal Musiala war auch mal 17. Jetzt ist er nicht mehr wegzudenken beim FC Bayern und bei der Nationalmannschaft. Man sollte einem so talentierten und ehrgeizigen Spieler wie Moukoko Vertrauen schenken“, sagte Matthäus dem RedaktionsNetzwerk Deutschland vor dem Topspiel des BVB am Samstagabend (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER auf SPORT1.de) gegen Rekordmeister Bayern München.

So ein Spieler mache Spaß, fügte Matthäus an, „nicht nur wegen der Rekorde, die er aufgestellt hat. Aber er braucht Rhythmus, wie jeder andere auch.“ Zudem sieht er Moukoko im Vergleich zu Dortmunds Neuzugang Anthony Modeste gegen die Bayern im Vorteil.

Matthäus: „Für Hummel wäre kein Platz mehr“

Im Kampf um die beiden Plätze in der Innenverteidigung der Nationalmannschaft bei der WM in Katar sieht er den Dortmunder Mats Hummels im Hintertreffen.

Hummels säße dann auf der Ersatzbank. „Dort hast du aber einen Schlotterbeck, einen aufstrebenden Spieler. Ginter präsentiert sich zudem riesig in Freiburg. Eigentlich gibt es also kein Problem auf dieser Position. Deswegen sehe ich es nicht als dringend nötig an, dass Hummels mit nach Katar kommt. Aber es würde mich nicht wundern, wenn der Bundestrainer ihn mitnehmen würde“, so Matthäus.