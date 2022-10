FC-Bayern-Star Sadio Mané spricht über Tränen-Zeit: zu Transfer gezwungen!

Nagelsmann: Mané "muss umsetzen, was wir wollen"

Sadio Mané erinnert sich an eine schlimme Zeit seines Fußballerlebens. Ein Wechsel brach dem Bayern-Star beinahe das Herz - auch wenn er sich hinterher auszahlte.

Was indes nur die wenigsten wissen: Erst bei Red Salzburg (2012 bis 2014) setzte der Starspieler des FC Bayern so allmählich zum Höhenflug an, nachdem Mané zuvor beim unterklassigen FC Metz eher unter dem Radar geblieben war.