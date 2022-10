Anzeige

Formel 1: Verstappen in Japan auf Pole - oder folgt Strafe? Vettel zaubert noch einmal Fall Verstappen: FIA trifft Entscheidung

"So macht die Formel 1 keinen Spaß mehr!"

Red-Bull-Pilot Max Verstappen holt sich im Qualifying zum Großen Preis von Japan die Pole Position. Der Weltmeister sorgt für eine heikle Szene - er kommt aber mit einem blauen Auge davon. Sebastian Vettel glänzt noch einmal in Suzuka.

Max Verstappen geht beim Großen Preis von Japan in Suzuka von der Pole Position ins Rennen am Sonntag. (Formel 1, Großer Preis von Japan: Rennen am Sonntag ab 7 Uhr im Liveticker)

Der Weltmeister fuhr im Qualifying die schnellste Runde und sicherte sich so Platz eins, doch es gab eine Aufregerszene in Q3: Verstappen im Red Bull wärmte seine Reifen auf, als plötzlich Lando Norris im McLaren heranrauschte und spektakulär durch das Gras ausweichen musste.

Verstappen reagierte im Boxenfunk zunächst ungehalten, entschuldigte sich aber wenig später auf der Strecke per Handzeichen bei Norris. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)

Norris erwartet eine Strafe für Verstappen

Red-Bull-Motorsportchefberater Helmut Marko wollte die Szene bei Sky nicht zu hochkochen: „Vielleicht gibt es eine Verwarnung. Aber der Norris hat sich auch nicht beschwert. Das war ein Missverständnis. Wenn sich beide Piloten einig sind, braucht es keine Stewards.“

Norris klang am Mikrofon aber nicht so, als ob er sich mit Verstappen einig war: „Es gibt keine klaren Regeln, was man machen darf - aber was er gemacht hat, das darf man nicht.“ Und auf die Nachfrage, ob er eine Strafe für Verstappen erwartet, antwortete Norris: „Ja, ganz klar.“

Die Rennleitung lud Verstappen zwar vor, sah es jedoch wie Marko und beließ es bei einer Verwarnung für den Niederländer. In der Erklärung heißt es, dass es für ähnliche Vorfälle dieser Art in der Vergangenheit auch nur eine Verwarnung gegeben hat.

Verstappen lässt Leclerc und Sainz hinter sich

Verstappen war im Qualifying zuvor lediglich zehn Tausendstelsekunden schneller als Charles Leclerc im Ferrari. Dessen Teamkollege Carlos Sainz wurde Dritter.

Im Rennen am Sonntag kann Verstappen seinen zweiten WM-Titel aus eigener Kraft vorzeitig perfekt machen: Gewinnt er und holt zudem den Bonuspunkt für die schnellste Rennrunde, spielt das Ergebnis der Verfolger keine Rolle.

Nur Leclerc und Verstappens Teamkollege Sergio Pérez können den Niederländer fünf Rennen vor Schluss theoretisch noch abfangen, Pérez startet am Sonntag von Rang vier.

Vettel glänzt - auch Schumacher überzeugt

Sebastian Vettel fuhr ein starkes Qualifying und erreichte mit drei Tausendsteln Vorsprung sogar haarscharf Q3. Am Ende reichte es für den deutschen Aston-Martin-Fahrer für Platz neun. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Umso bemerkenswerter ist diese Leistung, da sein Aston-Martin-Teamkollege Lance Stroll bereits nach der ersten Qualifying-Session Feierabend hatte.

Auch Mick Schumacher überzeugte, wenngleich es in Q2 nur für Rang 15 reichte. Der Haas-Pilot, der noch ohne Vertrag für die kommende Saison ist, besiegte aber seinen Teamkollegen Kevin Magnussen, der bereits in Q1 gescheitert war.

Eine entscheidende Rolle könnte am Sonntag das Wetter spielen. Am Freitag hatte es durchgehend geregnet, am Samstag blieb es trocken. Das Rennen dürfte wieder jedoch auf nasser Strecke stattfinden, die Kräfteverhältnisse könnten sich dadurch verändern.

