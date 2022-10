„Aufhören, diese Scheiße zu fressen!" Ex-Real-Star Higuaín ledert gegen Kritiker

Higuaín über Kritiker: „Sie haben mich beleidigt“

Higuaín fügte an: „Das Interessante dabei: Wenn ich auf der Straße oder auf dem Rasen stehe, merke ich wenig. Viel extremer ist es in den sozialen Netzwerken. Da gibt es Kommentare, die einen schon leiden lassen. Wer weiß: Vielleicht hätte ich ohne diese schlechten Momente einen Teil des Erfolgs, den ich später hatte, nicht genossen.“

Das hat Higuaín nach dem Karriereende vor

Was die Zukunft angeht, mag sich Higuaín treiben lassen: „Im Moment denke ich nicht darüber nach. Aber die MLS und die USA haben mir geholfen zu lernen, dass ich alles genieße. Vorher konnte ich das nicht.“

Der zuletzt in der Major League Soccer bei Inter Miami kickende Routinier will nun „viel Zeit mit meiner Tochter und meiner Freundin verbringen. Sie waren immer für mich da. Ansonsten will ich besser kochen lernen, vielleicht Gitarre spielen und mein Englisch verbessern.“