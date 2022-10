Formel 1 in Japan: Verstappen dominiert im Trockenen - Mick Schumacher weit hinten

Der Niederländer im Red Bull dominierte das 3. Freie Training zum Großen Preis von Japan, auf erstmals an diesem Wochenende trockener Strecke fuhr er die Bestzeit in 1:30,671 Minuten.

Das Qualifying ( ab 8 Uhr im LIVETICKER ) dürfte ebenfalls auf trockener Strecke stattfinden, beim Rennen am Sonntag allerdings ist wieder Regen wahrscheinlicher.

Verstappen, der mit einem Sieg und der schnellsten Rennrunde aus eigener Kraft den Titel klarmachen kann, gehörte im Nassen am Freitag nicht zu den Schnellsten.

Schumacher schneller als Magnussen

Schumacher, der erstmals in Suzuka fährt, lag fast auf Augenhöhe mit seinem Teamkollegen Kevin Magnussen. Es reichte für das Duo aber nur zu den Plätzen 15 und 16.

Bei Regen scheint der Haas in Japan deutlich konkurrenzfähiger, Schumacher hatte am Freitag aber das zweite freie Training verpasst: Am Ende der ersten Session flog er nach einem Fahrfehler ab, das Chassis seines Autos musste daraufhin gewechselt werden.