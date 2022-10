Anzeige

WWE SmackDown: Triple H inszeniert nächstes großes Debüt und weitere Paukenschläge Neuer Debüt-Paukenschlag bei WWE

Zelina Vega führte bei WWE SmackDown die Legado del Fantasma ein © WWE

Martin Hoffmann

Bei der „Season Premiere“ von Friday Night SmackDown drückt Triple H WWE weiter seinen Stempel auf. Die Legado del Fantasma debütiert - mit Zelina Vega als neuer Managerin.

Knapp zweieinhalb Monate nach seiner Machtübernahme bei WWE setzt „Triple H“ Paul Levesque weitere Duftmarken.

Bei der groß inszenierten und von ihm selbst eröffneten „Season Premiere“ der TV-Show Friday Night SmackDown hat der Kreativboss den Umbau des Wrestling-Marktführers fortgesetzt. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE)

Levesque inszenierte bei SmackDown das Debüt der Gruppierung Legado del Fantasma - verbunden mit dem Comeback der zuletzt pausierenden Zelina Vega - und vollzog weitere Richtungsentscheidungen, mit denen er sich einmal mehr vom zurückgetretenen Ex-Boss und Schwiegervater Vince McMahon abgrenzte.

Triple H eröffnet SmackDown mit vielsagenden Worten

Die Sendung begann mit einem selten gewordenen Auftritt von Levesque persönlich, der kurz, aber vielsagend ausfiel. Triple H wandte sich an die Fans und sagte: „Es kommt eine Zeit, in der man denkt, dass alles vorbei ist, aber tatsächlich ist es nur der Anfang.“

Die Aussage - auf die nur noch ein kurzer Willkommensgruß folgte - lässt sich auf mehreren Ebenen lesen: Als Ankündigung, dass die von ihm gestartete Debüt und Comeback-Welle noch nicht vorbei ist (bei der Großveranstaltung Extreme Rules am Sonntag wird der „White Rabbit“ alias „The Fiend“ Bray Wyatt zurückerwartet), aber auch als Anspielung auf seine persönliche Situation.

Nach dem irrungs- und wirrungsreichen Ende McMahons und dem Aufstieg von Tochter Stephanie zur Unternehmenschefin bekam ihr Mann die kreative Macht bei WWE, hat mittlerweile einen Großteil seiner kreativen und organisatorischen Helfer (“Road Dogg“ Brian Armstrong, Ryan Katz, Gabe Sapolsky) zurückgeholt und verleiht WWE immer mehr seine Handschrift.

Legado del Fantasma debütiert - verstärkt mit Zelina Vega

Bei SmackDown zeigte sich das unter anderem in der Ankunft der Legado del Fantasma, einer vor zwei Jahren im damals von Triple H gelenkten Aufbaukader NXT formierten Gruppierung: Das Bündnis besteht aus Cruz Del Toro, Joaquin Wilde und dem Anführer Santos Escobar, in der mexikanischen Heimat einst bekannt als maskierter El Hijo del Fantasma, Sohn der Legende El Fantasma, berühmt geworden als wrestlender Wiedergänger der Comicfigur „Phantom“.

Die Legado führte sich bei SmackDown mit einer Attacke auf die selbst erst frisch zurückgekehrte Hit Row ein - und präsentierte dabei Zelina Vega als neue Managerin, die bisherige Begleiterin Elektra Lopez tauchte nicht bei SmackDown auf. (Zelina Vegas Lebensdrama: Ihr Vater starb beim Terroranschlag am 11. September)

Die ehemalige Queen Zelina feierte damit ihr Comeback nach sechs Monaten Pause wegen einer ungenannten Verletzung und schlüpft damit nun wieder in eine Rolle, die derjenigen ähnelt, mit der er sich unter Triple H bei WWE etabliert hatte.

Max Dupri wird wieder zu LA Knight

Eine weitere von Triple H angestoßene Entwicklung: Nach wochenlangen Andeutungen verwandelte sich „Modelagent“ Max Dupri mit einer Attacke auf seine bisherigen Schützlinge Mace und Mansoor wieder zurück in sein aus NXT-Zeiten bekanntes Alter Ego LA Knight.

Der frühere Eli Drake hatte unter McMahon einen neuen Charakter als Chef der comedylastigen „Maximum Male Models“ bekommen und war nach wenigen Wochen eigentlich schon ausgebootet worden. Triple H brachte ihn zurück - und hat ihm nun auch die Rolle zurückgegeben, in der er sich wohler zu fühlen scheint.

Im Zentrum der Show stand ansonsten eine weitere Konfrontation zwischen Universal Champion Roman Reigns und dem ins Wrestling gewechselten YouTube-Star Logan Paul, der den Anführer der Bloodline bei der Saudi-Arabien-Show Crown Jewel herausfordern wird.

Am Ende der Sendung bekam der bei Triple H hoch im Kurs stehende Österreich-Star Gunther einen weiteren Ritterschlag: Gunther verteidigte im Hauptkampf der Show seinen Intercontinental-Titel gegen den irischen Rivalen Sheamus, mit dem er sich schon bei der Europa-Megashow Clash at the Castle einen von Fans und Kritikern gefeierten Mega-Fight geliefert hatte.

Die Fehde der beiden wird auch weitergehen, denn Gunthers Sieg wurde als umstritten dargestellt: Gunther war vorher in einen Aufgabegriff von Sheamus geraten und schien abzuklopfen, während er versuchte, sich mit Hilfe der Seile aus der Aktion zu befreien.

Ein Rückmatch um den Titel dürfte damit ausgemacht sein, in der Nacht zum Sonntag steht schon mal ein Six Man Team Team Match zwischen Gunther und seinen deutsch-italienischen Imperium-Partnern Ludwig Kaiser und Giovanni Vinci sowie Sheamus und seinen Brawling Brutes (Ridge Holland und Butch) an.

Ergebnisse von WWE Friday Night SmackDown am 8. Oktober 2022:

Solo Sikoa besiegt Ricochet

Raquel Rodriguez & Shotzi besiegen Sonya Deville & Xia Li

Braun Strowman & The New Day besiegen Sami Zayn & The Usos