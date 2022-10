Voss-Tecklenburg hofft auf Popp bei der WM: "Brauchen sie"

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hofft auf eine Teilnahme von Alexandra Popp bei der Weltmeisterschaft 2023. "Natürlich werde ich alles tun, was in meinen Möglichkeiten steht, mit ihr eine WM zu spielen, weil wir sie brauchen. In der Form sowieso", sagte die 54-Jährige am Freitag nach dem Länderspiel gegen Frankreich (2:1).