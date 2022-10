Formel 1: Spektakulärer Doppelwechsel mit Risiko! Gasly zu Alpine - AlphaTauri holt Juwel

"So macht die Formel 1 keinen Spaß mehr!"

Ein französisches Nationalteam in der Formel 1: Pierre Gasly wechselt im kommenden Jahr zum Alpine-Rennstall und wird dort Teamkollege seines Landsmanns Esteban Ocon.

Das teilte Alpine, das Renault-Werksteam, am Samstag im Vorfeld des Großen Preises von Japan mit. Gasly erhält einen „mehrjährigen Vertrag“. (Formel 1, Großer Preis von Japan in Suzuka: Qualifying JETZT im Liveticker)

AlphaTauri erteilt Gasly die Freigabe

Der Niederländer, der bereits die Titel in Formel 2 und Formel E gewann, hatte zuletzt als Ersatzmann bei Williams ein überzeugendes Formel-1-Debüt gegeben.

„Alpine war sehr erpicht darauf, Pierre zu bekommen. Wir haben dem Wechsel zugestimmt, unter der Voraussetzung, dass wir einen Fahrer mit großer Qualität als Ersatz bei für AlphaTauri finden“, sagte Red-Bull-Teamchef Christian Horner bei Sky: „De Vries hat vor allem in Monza gezeigt, dass er auch mit nicht so viel Erfahrung in der Formel 1 ein guter Fahrer ist. Wir werden sehen, wie er nächstes Jahr im AlphaTauri performt und das sehr genau beobachten.“