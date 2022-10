3. Liga: Hallescher FC – Borussia Dortmund II (Montag, 19:00 Uhr)

Halle will wichtige Punkte im Kellerduell gegen die Zweitvertretung des BVB holen. Die sechste Saisonniederlage kassierte Hallescher FC am letzten Spieltag gegen den MSV Duisburg. Das letzte Ligaspiel endete für Dortmund II mit einem Teilerfolg. 1:1 hieß es am Ende gegen den TSV 1860 München.