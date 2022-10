Anzeige

FC Bayern: Kane, Vlahovic oder Martinez? Die Wahrheit hinter der Stürmer-Suche So läuft Bayerns Stürmer-Suche

Kane zu Bayern? "Kein anderer Stürmer ist so reizvoll!"

Kerry Hau

Die Verantwortlichen des FC Bayern beschäftigen sich mit dem Szenario, im kommenden Sommer einen neuen Mittelstürmer zu verpflichten. Zwei in Italien spielende Angreifer stehen nicht auf dem Zettel – dafür aber Harry Kane!

Muss 2023 ein echter Nachfolger für Robert Lewandowski her? (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Diese Frage stellt sich nicht nur für viele Fans, sondern mittlerweile auch für die Kaderplaner des FC Bayern.

Klar ist: Das bisher mal gut, mal weniger gut funktionierende Experiment ohne klassische Neun wird bis zum Saisonende weiterlaufen, in der Winter-Transferperiode wird nichts passieren.

Doch Sportvorstand Hasan Salihamidzic und sein Team befassen sich bereits aktiv mit dem Szenario, im kommenden Sommer einen neuen Mittelstürmer zu verpflichten – und zwar einen gestandenen, befindet sich mit dem 17-jährigen Franzosen Mathys Tel doch bereits ein Perspektivspieler für diese Position im Kader von Trainer Julian Nagelsmann.

Bayern-Bosse reden über Kane

Anders als zuletzt von italienischen Medien spekuliert, stehen die Angreifer Dusan Vlahovic (22/Juventus Turin) und Lautaro Martinez (25/Inter Mailand) nach SPORT1-Informationen allerdings nicht auf dem Zettel der Bayern-Bosse. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

In beiden Fällen wird in erster Linie das Preis-Leistungs-Verhältnis als nicht angemessen erachtet. Juve etwa würde für den im Januar für über 80 Millionen Euro verpflichteten Vlahovic einen ähnlich hohen Betrag verlangen.

So viel würden die Münchner – wenn überhaupt – nur für einen Spieler zahlen, von dessen Qualitäten sie auch vollends überzeugt wären.

Kein Vlahovic, kein Martinez!

Dafür bleibt nach SPORT1-Informationen aber Harry Kane ein Thema an der Säbener Straße! Der Name des Torjägers von Tottenham Hotspur wurde bereits in diesem Sommer bei den Bayern diskutiert, allerdings nicht vertieft – weil neben dem Geld auch die allerletzte Überzeugung im Aufsichtsrat fehlte, bei Kane „all in“ zu gehen.

Salihamidzic jedoch gilt, wenngleich er die Gerüchte zuletzt öffentlich herunterspielte, ebenso wie Trainer Nagelsmann als Fan des 29 Jahre alten Engländers – und würde sich, falls finanziell machbar, für einen Transfer einsetzen.

Kane weit oben auf Liste von Salihamidzic

Die Chance, Kane für eine halbwegs moderate Summe von den Spurs loszueisen, ist kommenden Sommer größer denn je. Sein Vertrag läuft 2024 aus, Tottenham könnte Stand jetzt also nur noch nach der aktuellen Saison Geld mit dem Kapitän der Three Lions machen.

Gleichwohl hat Spurs-Chairman Daniel Levy den Ruf eines harten Verhandlungspartners. Salihamidzic und Co. müssten sich also auf einen zähen Ablöse-Poker einstellen!

Ob Kane in London verlängern will oder eine neue Herausforderung anstrebt, ist bislang unklar. Auch deshalb werden sich die Bayern in den nächsten Monaten noch nach weiteren Alternativen für die Neuner-Position umsehen.

Doch in Salihamidzics Ranking der besten Mittelstürmer in Europa taucht der Name Kane nach SPORT1-Informationen direkt neben drei nicht verfügbaren Stars auf: Erling Haaland, den die Münchner bekanntlich vor dessen Wechsel zu Manchester City verpflichten wollten, sowie den nach Barcelona abgewanderten Lewandowski und Real Madrids Kapitän Karim Benzema.

