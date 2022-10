Formel 1: Nach Scheitern von Red Bull Bündnis! Porsches Formel-1-Projekt lebt noch

Wie die Konzernschwester Audi wollten die Stuttgarter eigentlich 2026 in die Formel 1 einsteigen ( Audi steigt 2026 in die Formel 1 ein ). Basis hätten Red Bull Racing und deren Antriebsschmiede Red Bull Powertrains werden sollen. Doch die Umklammerung durch Porsche war für Red Bull zu eng. Die freiheitsliebenden Österreicher sagten die Zusammenarbeit auf der Zielgeraden ab (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1) .

Porsche-Boss: „Formel 1 bleibt für uns eine interessante Rennserie“

Wie geht es weiter bei Red Bull?

Porsche weiter auf Brautschau

So oder so: Red Bull bleibt auch ohne Porsche in einer starken Position. Wie sagte Marko so schön zu Saisonbeginn: „Wir sind die hübscheste Braut im Fahrerlager.“