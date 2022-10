Bundesliga: TSG 1899 Hoffenheim – SV Werder Bremen, 1:2 (1:1)

Marvin Ducksch besorgte vor 25.410 Zuschauern das 1:0 für Bremen. Munas Dabbur nutzte die Chance für Hoffenheim und beförderte in der 32. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. In der 66. Minute änderte André Breitenreiter das Personal und brachte Georginio Rutter und Pavel Kaderabek mit einem Doppelwechsel für Andrej Kramaric und Robert Skov auf den Platz. Zum Mann des Spiels avancierte Niclas Füllkrug, der für den SV Werder Bremen in der Schlussphase den Führungstreffer markierte (87.). Mit Romano Schmid und Christian Groß nahm Ole Werner in der 90. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Jens Stage und Amos Pieper. In den 90 Minuten war Werder im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als die TSG 1899 Hoffenheim und fuhr somit einen 2:1-Sieg ein.