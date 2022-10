DFB-Frauen siegen erneut gegen Frankreich

Viviane Asseyi, frühere Spielerin des FC Bayern , erzielte per Foulelfmeter den Anschlusstreffer (85.). In England hatte DFB-Kapitänin Popp im Juli Deutschland gegen Frankreich (ebenfalls 2:1) ins Finale geschossen.

Popp schon wieder Doppeltorschützin

„Wir haben ein richtig gutes Spiel gemacht. Es hat Mega-Spaß gemacht, vor dieser Kulisse spielen zu dürfen“, sagte Popp in der ARD: „Wir wollen Spiele, in denen wir an die Grenzen gehen können, in denen Nuancen entscheiden.“