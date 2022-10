FC Bayern: Neuroathletik-Coach und Spezialbrille - das Geheimnis hinter der Stärke von Musiala

Bellingham vs. Musiala: Duell der Super-Teenies!

Fünf Tore erzielte der 19-Jährige in sieben Bundesliga-Spielen in dieser Saison, dazu kommen drei Assists. Sein Bewegungstalent, sein Tempo, seine Technik, seine Robustheit – zumeist sehen seine Gegenspieler nur die Hacken des Bayern-Shootingstars.

Doch was ist das Erfolgsgeheimnis des so hochbegabten Mittelfeldspielers? Aufklärung leisten kann Steffen Tepel, seines Zeichens Neuroathletik-Trainer, der unter anderem den deutschen Nationalspieler betreut. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Musiala trainiert mit Spezialbrille

„Das ist so ein bisschen unser Königstool im Neuro-Training, wenn es darum geht, Antizipation besser zu machen“, erklärte Tepel im SPORT1 -Podcast „Die Bayern-Woche“ die Bedeutung der Spezialbrille. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Er fügte hinzu: „Mit dieser Brille trainiert Jamal, besser einschätzen zu können, wie weit Gegenspieler entfernt sind, die sich auf ihn zubewegen. Etwa wenn Jamal auf eine Abwehrkette zudribbelt und links und rechts Abwehrspieler hat, die auf ihn zukommen.“ Zudem lerne Musiala so auch, einen Ball besser einzuschätzen.

Der Stroboskop-Effekt der Brille erinnert an ein Video von einem Cristiano-Ronaldo-Training: „Da haben sie bei Flanken das Licht ausgemacht“, sagte Tepel. „Mit der Flanke war das Licht noch an, als der Ball in der Luft war, wurde das Licht ausgemacht – und Cristiano Ronaldo hat den Ball trotzdem perfekt ins Tor geköpft.“