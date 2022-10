Biathlon: Heftiger Vorwurf gegen IOC-Präsident Thomas Bach

Eine Rückkehr russischer und belarussischer Sportler in den olympischen Sport?

Eine dieser besagten Stimmen - und die wahrscheinlich einflussreichste - ist die des IOC-Präsidenten. Daher griff der 25-Jährige Bach auch direkt an: „Er war während eines Doping-Skandals und des Kriegs Russlands bester Freund. Irgendwo frage ich mich, was er dafür bekommen hat, seine pro-russische Linie beizubehalten, auf die er immer wieder zurückfällt. Ich denke, das ist sehr seltsam.“ (NEWS: Alles Wichtige zum Biathlon)

Bach hatte kürzlich erst in einem Interview mit dem Corriere della Sera dafür geworben, Russland und Belarus zum Teil wieder zuzulassen. „Unser Ziel ist es, dass Sportler mit russischem Pass, die den Krieg nicht unterstützen, wieder an Wettkämpfen teilnehmen können. Diejenigen, die sich vom Regime distanziert haben, sollten unter einer neutralen Flagge antreten können.“ (NEWS: Bach will „neutrale“ Russen zulassen)