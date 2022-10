Anzeige

Empfiehlt sich Xabi Alonso für den FC Bayern als neuer Leverkusen-Trainer? Alonsos Weg zu Bayern vorgezeichnet?

Auf Deutsch: Alonsos erste Worte als Bundesliga-Coach

Franziska Wendler

Xabi Alonso beginnt seinen herausfordernden Job als neuer Leverkusen Coach. Der Spanier weckt trotz weniger Erfahrung bereits das Interesse großer Klubs - vor allem des FC Bayern.

Fragt man Xabi Alonso nach seiner Meinung zur besten deutschen Fußball-Liga, ist seine Haltung klar. Professionalität, die nötige Ruhe und die Ernsthaftigkeit der Bundesliga imponieren dem spanischen Weltstar. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Während seiner Vorstellungs-Pressekonferenz als neuer Trainer von Bayer Leverkusen drückte sich Alonso denn auch prägnant wie dankbar aus: „Die Bundesliga wird jedes Jahr besser. Es gibt großartige Trainer – auch junge Trainer, denn in der Bundesliga haben die Klubs keine Scheu, jungen Trainern eine Chance zu geben.“

Das mit den jungen Trainern hatte der 40-Jährige dabei sehr wohl auch auf sich selbst gemünzt.

Empfiehlt sich Xabi Alonso für den FC Bayern?

Sicherlich: An Lebensjahren gemessen haben andere Chefcoachs wie Bayerns Julian Nagelsmann (35) und Edin Terzic (39) von Borussia Dortmund die Nase noch weiter vorn.

Dennoch zählt Alonso zu den Neulingen im Geschäft – zumindest auf Profi-Ebene.

Nach seinem Ende seiner ruhmreichen Karriere 2017 hatte der frühere Welt- und Europameister zunächst die Jugend seines Ex-Klubs Real Madrid verantwortet, ehe er die zweite Mannschaft seines Heimatklubs Real Sociedad übernahm.

Vor Leverkusen noch ohne Erfahrung als Profitrainer

Erfahrung in der höchsten Spielklasse? Fehlanzeige. Doch das wird sich nun ändern.

„Ich habe das Gefühl: Jetzt ist es der richtige Moment“, erklärte Alonso - was so klang wie: Hätte er gewollt, dann wäre schon längst einen Job bei einem namhaften Klub möglich gewesen.

Tatsächlich ist es ein offenes Geheimnis, dass der frühere Mittelfeldstratege bei den ganz Großen bereits seit Längerem auf dem Radar schwirrte - so auch an alter Wirkungsstätte wie bei den Königlichen und auch den anderen Ex-Vereinen FC Liverpool und FC Bayern.

Gerade der deutsche Rekordmeister hatte in diese Richtung frühzeitig konkrete Vorstellungen formuliert. „Er wird ein Trainer sein, der für den FC Bayern irgendwann in der Zukunft von Interesse sein kann. Das kann ich mir vorstellen“, sagte der frühere Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge im Herbst 2020 im Bild-Podcast Phrasenmäher.

Rummenigge mit großem Interesse an Alonso

Rummenigge holte seinerzeit zu einer Lobeshymne aus, die in der Nachbetrachtung als Türöffner für ein künftiges Engagement an der Säbener Straße verstanden werden mag: Alonso sei ein guter und intelligenter Typ, habe sich während seiner Zeit in München auch mit der deutschen Kultur beschäftigt.

„Wir sind noch heute befreundet, er meldet sich regelmäßig“, so Rummenigge weiter. „Xabi Alonso hat diese Empathie, die du brauchst. Speziell bei der heutigen Spielergeneration, um mit ihnen so einen roten Faden zu spinnen.“

Worte, die wie ein Sprungbrett zu Bayern klingen.

Wie groß das perspektivische Interesse an dem Spanier ist, der 2017 nach drei Bayern-Jahren an der Seite von Philipp Lahm seine Karriere beendet hatte, verraten auch diese Worte: „Ich habe vor kurzem Xabi Alonso erwähnt, aber er ist ja kein Cheftrainer für die nächsten Jahre“, sagte Rummenigge im Mai 2019 bei einer Medienrunde von Abendzeitung, Bild und tz. „Er war ein grandioser Spieler, ein wunderbarer Mensch und ist jetzt in der Ausbildung. Das ist keine Personalie, die für uns jetzt als Cheftrainer infrage kommt.“ (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Xabi Alonso spielte bis 2017 für den FC Bayern

Schwierige Aufgabe bei Bayer, aber...

Jetzt nicht - aber in wie auch immer zu terminierender Zukunft?

Schöne Anekdote dazu: Auch RB Leipzig soll seinerzeit versucht haben, Alonso als Nagelsmanns Co-Trainer zu gewinnen – woraus nichts wurde.

Rummenigges Worte dazu: Eindeutig! „Mein Kenntnisstand ist: Er hat abgesagt. Aber das heißt ja nicht, dass man auch Bayern München absagen muss. […] Ich kann mir schon vorstellen, dass er irgendwann seinen Weg bei Bayern München machen kann“, so der frühere Bayern-Boss vielsagend.

Das Hier und Jetzt gestaltet sich indes so: Alonso steht am Anfang seiner heiklen Mission bei der Werkself, soll den Bundesliga-Vorletzten zurück in sicheres Gewässer bringen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Coacht sich Alonso in den Fokus des FC Bayern?

Ein Job, bei der die Fallhöhe des einstigen Weltstars durchaus hoch ist, wie nicht wenig Experten wie auch Stefan Effenberg offen formulieren: „Große Namen allein garantieren aber keinen Erfolg. Das hat das Beispiel van Bommel gezeigt“, sagte der SPORT1-Experte bei t-online.

Allerdings: Besteht Xabi Alonso die Reifeprüfung, ereilt ihn die Empfehlung für noch höhere Aufgaben automatisch.

„Er ist sehr ehrgeizig und liebt den Fußball“, sagte Ex-Bayern-Profi und Teamkollege Jérôme Boateng bei SPORT1. „Er hat in meinen Augen alles, was ein Trainer braucht.“

Unabhängig davon, dass Nagelsmann bei den Bayern nach deren überwundener nationaler Ergebniskrise langfristig gesetzt ist.

