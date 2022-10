Formel 1: Gasly & Alpine - Transfer-Guru verblüfft und verkündigt Einigung

"So macht die Formel 1 keinen Spaß mehr!"

Nun aber will Transfer-Experte Fabrizio Romano in der Formel 1 erfahren haben, dass sich Pierre Gasly mit BWT Alpine F1 einig ist. (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1 )

Romano vermeldet Gasly-Transfer zu Alpine

Und was sagt Alpine dazu? Das Team kommentierte Romanos Behauptung seinerseits auf Twitter mit einem Smiley, der ein fragendes Gesicht zeigt, wollte sie somit weder bestätigen noch dementieren. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)

Gasly likte sowohl Romanos Post noch Alpines Antwort. Konkurrent Mercedes wiederum reagierte auf Alpines Post mit einem „Here we go, go, go...“