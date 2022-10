Ironman: Drama um Laura Philipp - Triathletin fühlt sich ungerecht behandelt

Philipp wurde bereits bei der nachgeholten Weltmeisterschaft im Mai in Utah zum engeren Favoritenkreis gezählt und erregte einen Monat später in Hamburg Aufsehen mit der schnellsten Zeit, die eine Frau im Ironman jemals zu Papier gebracht hat (8:18:20 Stunden). (NEWS: Alles zum Triathlon)

Laura Philipp: Zeitstrafe „aus dem Nichts“

„Hat meinen ganzen Tag zerstört“

„Es fühlt sich an, als würde einem der Boden unter den Füßen weggezogen. Traurig, wenn man so wenig Chancen hat und die Sache dann so endet“, erklärte Philipp enttäuscht.

Ihr Plan für die kommenden Tage hörte sich dann aber doch schon wieder versöhnlich an: „Erstmal schlafen und am Samstag mit einem Cocktail in der Hand das Rennen der Männer ansehen."