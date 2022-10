Ex-Bayern-Talent vor Wechsel? Angelo Stiller weckt Interesse aus Spanien - in Hoffenheim nur Reservist

Über die U21 zum Erfolg bei der TSG - Stiller will wieder angreifen

Der defensive Mittelfeldspieler kommt derzeit bei der TSG Hoffenheim unter André Breitenreiter kaum zum Zug, nachdem er in der vergangenen Saison unter Sebastian Hoeneß noch absoluter Stammspieler und Leistungsträger war. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Gerade mal drei Kurzeinsätze konnte Stiller, der noch bis 2025 an Hoffenheim gebunden ist, in dieser Saison verbuchen – nach 26 Partien 2021/22, als ihm zwei Treffer gelangen und er sich mit der deutschen U21 als Kapitän für die EM 2023 qualifizieren konnte.

Interesse aus Spanien an Stiller

Stiller selbst gab sich zuletzt sehr zurückhaltend, was einen Winterwechsel angeht und wischte alle Spekulationen beiseite. Aber klar ist nach SPORT1 -Informationen: In der Rolle eines Ergänzungsspielers wird sich der Mittelfeldstratege bei der TSG langfristig nicht sehen.

Es bleiben nur noch sieben Spieltage bis zur Winter-Weltmeisterschaft in Katar, diese könnten mit Blick auf seine Zukunft entscheidend sein. Vielleicht rückt er ja schon am Abend gegen Werder Bremen bereits wieder in den Blickpunkt. (Hoffenheim - Bremen ab 20.30 Uhr im Liveticker)