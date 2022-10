Formel 1, Japan-GP: Quali in Suzuka mit Vettel, Verstappen, Schumacher, Leclerc, Ferrari LIVE im TV, Stream, Ticker

"So macht die Formel 1 keinen Spaß mehr!"

Der Große Preis von Japan kann endgültig die Entscheidung im WM-Kampf liefern. Für einen Deutschen endet das Training am Freitag dagegen unsanft.

In der Formel 1 geht es Schlag auf Schlag weiter.

Max Verstappen könnte hier endgültig zu seinem zweiten Weltmeistertitel fahren. Nach dem aus seiner Sicht vermasselten Grand Prix von Singapur hat es Verstappen in Japan nun in der eigenen Hand (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1) .

Gelingt ihm dies nicht zum fünften Mal in dieser Saison, muss der Niederländer abwarten, wie sich seine Kontrahenten Charles Leclerc (Ferrari) und sein Red Bull-Teamkollege Sergio Perez schlagen (Formel 1: So wird Verstappen in Suzuka Weltmeister - sieben mögliche Szenarien).