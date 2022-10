FC Bayern: Lucas Hernández muss länger pausieren - ist sogar die WM in Gefahr?

FC Bayern: Schleppender Heilungsprozess bei Hernández

Der Heilungsprozess bei Hernández verläuft weitaus schleppender als angenommen – und hat Bayern-intern die Zuversicht, dass der kampfstarke Innenverteidiger bis zum letzten Bundesliga-Spiel vor der Winterpause am 12. November bei Schalke 04 wieder komplett spielfit wird, erheblich schrumpfen lassen.

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann wollte am Freitagmittag auf der Pressekonferenz vor dem Topspiel bei Borussia Dortmund zwar keine genaue Prognose hinsichtlich eines Hernández-Comebacks abgeben, berichtete aber von einer weniger erfreulichen Nachkontrolle. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Coach Nagelsmann: „Es ist eine blöde Stelle“

„Es ist eine blöde Stelle, die nicht überragend gut durchblutet ist, bei der der Heilungsverlauf einfach noch ein bisschen dauert“, sagte der 35-Jährige. (NEWS: Drama! So lange fällt Hernández aus)

Besonders bitter ist jedoch die Situation für Hernández selbst. Der 26-Jährige will schnellstmöglich wieder zurück auf den Platz – in dem Wissen, dass es nicht mehr allzu lange bis zur WM in Katar dauert. Droht dem Abwehrspieler ohne Spielpraxis dann womöglich sogar das Aus für das Mega-Event?