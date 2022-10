Bundesliga: TSG Hoffenheim - Werder Bremen, LIVE im TV, Stream, Ticker

TSG Hoffenheim empfängt zum Auftakt des neunten Spieltags Aufsteiger Werder Bremen. Die in dieser Saison heimstärkste Bundesligamannschaft trifft dabei auf auswärts noch ungeschlagene Norddeutsche.

Zum Auftakt des neunten Spieltags empfängt die heimstarke TSG Hoffenheim am Freitagabend den SV Werder Bremen, der zuletzt mit einem überragenden 5:1-Erfolg gegen Gladbach für Furore gesorgt hatte. (ab 20.30 Uhr im SPORT1-Liveticker) .

Vor allem ein Mann brillierte: Niklas Füllkrug. Der Aufsteiger ist auch dank seines Angreifers, der mit sieben Toren die Torschützenliste der Bundesliga anführt, gut in die Saison gestartet. Bisher auswärts ungeschlagene Bremer treffen nun auf die beste Heimmannschaft der Bundesliga.

Die TSG hat im eigenen Stadion dreimal gewonnen und einmal Unentschieden gespielt. Kein Bundesligist konnte bisher mehr Punkte bei Heimspielen holen. Und auch so schaut es gut aus für die Mannschaft von Andre Breitenreiter. Mit 14 Punkten stehen die Kraichgauer auf Platz Fünf. Nur Ralf Rangnick konnte in seiner ersten Hoffenheim-Saison als Trainer nach acht Spieltagen mehr Punkte holen. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga) .

Hoffenheim soll Gladbach ähneln

„Die Hoffenheimer stehen zurecht dort, wo sie stehen“, urteilte Ole Werner. „Das ist eine sehr spielstarke Mannschaft mit vielen guten Fußballern. Vom Spielstil her ist sie den Mönchengladbachern ganz ähnlich.“

In Anbetracht des dominanten Auftritts der Grün-Weißen gegen eben angesprochene Gladbacher stehen die Chancen für die Werner-Elf auf einen erneuten Erfolg somit nicht schlecht. Vor allem die Offensivabteilung macht in dieser Saison einen guten Job. Nicht nur Füllkrug, sondern die ganze Mannschaft bringt viel Schwung in den Angriff. Demnach haben die Bremer mit 18 Treffern die zweitmeisten Tore erzielt, hinter dem FC Bayern, erzielt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga).