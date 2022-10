Traumtor als Hoffnungsschimmer? So will Alexander-Arnold noch zur WM

Kritik an Alexander-Arnold: Klopp wird deutlich

Trent Alexander-Arnold schießt den FC Liverpool zu einem wichtigen Sieg in der Champions League. Doch in seiner Heimat ist der Verteidiger keineswegs unumstritten. Es droht gar das WM-Aus.

Am Dienstagabend erfuhr das Auf und Ab von Trent Alexander-Arnold einen zwischenzeitlichen Höhepunkt. Eine Viertelstunde war zu diesem Zeitpunkt gegen die Glasgow Rangers gespielt, als der 24-jährige seine Farben mit einem traumhaften 25-Meter-Freistoß auf die Siegerstraße brachte.

Trainer Jürgen Klopp etwa hob zuerst die defensive Leistung seines Verteidigers hervor. „Er hat ein gutes Spiel gemacht, vor allem defensiv“, so ein zufriedener Coach der Reds.

Schwierige Wochen für den Freistoßspezialisten

Freistöße wie jener gegen die Rangers und scharfe Flanken gelten als die Spezialitäten Alexander-Arnolds. Weil der junge Engländer zuletzt aber vor allem in seiner Hauptdisziplin, der Defensivarbeit, zu nachlässig agierte, stand er zunehmend in der Kritik.

Die Zwangspause schien Alexander-Arnold zunächst überhaupt nicht gut zu tun. So erlebte er beim 3:3 gegen Brighton einen Nachmittag zum Vergessen. Nach Patzern vor den ersten beiden Gegentoren stand Klopps Rechtsverteidiger im medialen Kreuzfeuer. ( FC Liverpool: Jürgen Klopp zählt Spieler an - „War fürchterlich anzuschauen“ )

Selbst sein eigener Trainer hatte im Vorfeld des Ligaspiels zugegeben: „er verteidigt nicht immer gut“. Und auch von den eigenen Fans hagelte es nach der Begegnung gegen Brighton Kritik in den sozialen Netzwerken.

Alexander-Arnold gibt die Antwort in der Königsklasse

Verteidigerkollege und Abwehrchef Virgil van Dijk meinte nach dem Spiel: „Dass er heute eine Reaktion gezeigt hat, ist das, was wir brauchten, und dafür ist es wichtig, dass wir ihn unterstützen“.

WM-Ticket dennoch in Gefahr?

Ansonsten droht Alexander-Arnold auch für die Winter-WM in Katar nur die Zuschauerrolle. Zuletzt erhielten Kieran Trippier (Newcastle United) und Reece James (FC Chelsea) von Southgate den Vorzug gegenüber dem Liverpool-Verteidiger.

James gilt momentan ohnehin als gesetzt. Trippier sei Alexander-Arnold „mit seinen Allrounder-Qualitäten überlegen“, so Southgate, der in England selbst in der Kritik steht.