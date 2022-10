League of Legends: Riot gibt Infos zur Preseason 2023

Jedes Jahr warten in der Preseason in LoL eine ganze Reihe an Änderungen und Updates auf die Spielerschaft. Die Weltmeisterschaft bietet derzeit das Highlight des eSport-Jahres und wird am 5. November im Finale enden. Kurz danach wird es dann schon weiter gehen und das Spiel mit Season 13 einige Updates erhalten.